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Uzaktan eğitimin detayları açıklandı

MEB: "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz"
 18 Kasım 2020 19:29
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Uzaktan eğitimin detayları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı.

İŞTE MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.

DYK KURSLARI DA UZAKTAN OLACAK

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.

31 ARALIK'A KADAR YÜZ YÜZE VEYA UZAKTAN SINAV YAPILMAYACAK

31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.

TRT EBA YAYINLARI 3 KEZ TEKRARLANACAK

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmi veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.

Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020'den bugüne 49 milyon 768 bin ders saati hizmet veren canlı sınıf uygulamaları bu süreçte de aktif olarak hizmet sunacaktır. EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir.

9,1 milyar tıklanma oranıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden EBA internet portalımız ise 1.700'den fazla ders ve 40.000'nin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerimizin hizmetinde. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5.000'den fazla kitap ve 240.000'den fazla soru öğretmen ve öğrencilerimize sunulmaktadır.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu süreçte öğretmenlerimiz de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceklerdir. Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az

1 gün okullarımıza geleceklerdir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ise ilk defa tanı alacaklar için yüz yüze hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu süreçte okullar arası nakil başvurularında 18 Kasım 2020'ye kadar yapılan başvurular işleme alınacak, 31 Aralık 2020'ye kadar yeni başvuru alınmayacaktır.

Öğrencilerimizin güveni, huzuru, mutluluğu ve başarısı için velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm eğitim ailemizle birbirimize kenetlenmemiz gereken bir süreçteyiz. Tedbirlerimizi hijyen standartlarına bağlı olarak en üst düzeyde aldığımız, çocuklarımızın okul bahçelerindeki ve sınıflarındaki temassız oyunlarını bile tasarladığımız yüz yüze eğitime aşamalı geçiş sürecimize en hızlı şekilde yeniden başlamak en büyük temennimizdir. Gönül arzu ederdi ki bu arayı vermeyelim hatta dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi tüm sınıf düzeylerimizle okullarımızla buluşalım. Fakat ülke genelindeki koşullar nedeniyle böyle bir kararı almak durumunda kaldık. Tabi ki çağrımızı yinelemekten vazgeçmiyoruz: Çocuklarımızın geleceği için "Herkesin desteğine ihtiyacımız var, lütfen kurallara uyalım" Aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamamızı ve takvimimizi kamuoyu ile paylaşacağız.

Ayrıca, 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezimizle vatandaşlarımızın uzaktan eğitimle ilgili tüm sorularına cevap vermek üzere hazır olduğumuzu bildirmek isterim.
Memurlar.Net
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