Covid-19'da dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
|18 Kasım 2020 19:34
|+Aa- Yazdır
ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve 'Cell Stem Cell' bilimsel dergisinde yayımlanan koronavirüs ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi koronavirüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİ ETKİLİYOR
İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, 'interferon' adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor. İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi. Yapılan çalışmada, sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da virüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok
18 Kasım 2020 19:58
|Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
18 Kasım 2020 19:37
|Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Kovid- 19'a yenildi
18 Kasım 2020 19:23
|Yeni hasta sayısı 4 bin 200'ü geçti
18 Kasım 2020 19:00
|67 yaşındaki ünlü oyuncu da koronavirüse yakalandı
17 Kasım 2020 21:43
|Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u etkisiz hale getirdi
17 Kasım 2020 21:27
|Koronavirüs tablosu açıklandı... Yeni hasta sayısı 3 bin 800'ü geçti
17 Kasım 2020 20:30
|AB, Kovid-19 aşısı için 5. alım sözleşmesini imzalayacak
16 Kasım 2020 23:00
|DSÖ'den Kovid-19 aşısı için 'ihtiyatlı iyimserlik' uyarısı
16 Kasım 2020 21:54
|ABD'de 1 milyondan fazla çocuk Kovid-19'a yakalandı
16 Kasım 2020 21:50