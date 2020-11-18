Kuşadası Belediyesi'nde 28 çalışanın testi pozitif çıktı
|18 Kasım 2020 20:02
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Kuşadası Belediyesi'nde çalışan 28 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Bugüne kadar Belediyemizde çalışmakta olan 28 mesai arkadaşımızın kovid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan 16 arkadaşımız tedavilerini tamamlayarak görevlerinin başına dönmüştür. 12 arkadaşımız tedavi sürecindedir. 9 arkadaşımız ise temas nedeniyle karantina altındadır " denildi.
Kuşadası Belediyesi'nde esnek mesai uygulamasına geçildiğini açıklayan Başkan Günel, " Mesai arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin sağlığını göz önünde bulundurarak, ana hizmetlerimizde aksama yaratmayacak biçimde Belediyemizde esnek mesai uygulamasına geçilmiştir. Kuşadası Belediyesi olarak toplum sağlığını korumak ve hemşehrilerimizin pandemi koşulları doğrultusunda uygulanacak kısıtlamalar nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte tüm mesai arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin pandemi ile mücadele kurallarına harfiyen uymalarını önemle rica eder, sağlıklı günler dilerim " diye konuştu.
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