Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu bildirdi.
 18 Kasım 2020 20:21
+Aa- Yazdır
Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da temas hattı boyunca konuşlanan gözlem noktalarının sayılarında değişiklik olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin görev yapacağı gözlem noktalarının yeniden konuşlandırıldığını ve sayılarının artırıldığını belirtti.

Mevcut durum göz önünde bulundurularak askerlerin konumunda ve gözlem noktalarında yeniden belirlenme yapıldığını kaydeden Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da "kuzey" sorumluluk bölgesinde 11, "güney" sorumluluk bölgesinde 12 olmak üzere toplam 23 gözlem noktasında 24 saat boyunca gözlem ve kontrol görevinin yapıldığını aktardı.

Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada, "güney" sorumluluk bölgesinde 9, "kuzey" sorumluluk bölgesinde 9 gözlem noktası, Laçın koridorunda ise 7 geçici gözlem noktasının kurulduğunu bildirmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü
18 Kasım 2020 19:48		 Araştırma: 15 ülkede vakalar bildirilenden daha fazla
18 Kasım 2020 17:47
Bu korona aşısı buzdolabında 3 yıl saklanabilecek
18 Kasım 2020 14:09		 ABD'de gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu
18 Kasım 2020 12:57
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
18 Kasım 2020 12:38		 Trump, hile yok diyen Siber Güvenlik Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi
18 Kasım 2020 09:35
Azerbaycan CB. Yardımcısı'nın Twitter hesabı askıya alındı
17 Kasım 2020 23:47		 Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı
17 Kasım 2020 23:23
Huawei, alt markası Honor'u sattı
17 Kasım 2020 23:18		 Gargara, laboratuvar ortamında Kovid-19'u etkisiz hale getirdi
17 Kasım 2020 21:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Batı Karadeniz ormanları 'hazan' renkleriyle büyülüyor20:53 - Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor20:49 - 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü planlanıyor20:39 - Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması20:35 - Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı açıldı20:33 - Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü
20:31 - Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor20:25 - İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi20:23 - Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor20:21 - Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı20:02 - Kuşadası Belediyesi'nde 28 çalışanın testi pozitif çıktı20:01 - Uzm. Dr. Işık: Covid-19 ile mevsimsel gribi karıştırmayın
19:59 - Maske üreticisi: Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor19:58 - Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok19:48 - Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü19:37 - Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz19:34 - Covid-19'da dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
19:29 - MEB, Uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı
Yeni tedbirlere ilişkin Genelge yayımlandı
Anadolu Üniversitesi'nden dönem sonu sınavlar için açıklama
Sağlık Bakanlığı bakan yardımcısı görevden alındı, yerine atama yapıldı
Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar bekleniyor
THY'den sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama
Üç ilde peş peşe korkutan depremler
THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
Vali'den 'sokağa çıkmanın tamamen kısıtlanacağı' uyarısı
Ayda'nın annesinin enkaz altındaki sözleri... Baban bizi kurtaracak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karanlıklar ülkesi 1
tilki 1
baş ağrısı 1
16.11.2020 bilim kurulu toplantısı 1
faiz 4
ikinci el otomobil 4
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 6
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 1
arz esnekliği 1
Selçuk erdem karikatürleri 1
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam