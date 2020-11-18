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Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor

Muğla'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı titizlikle sürdürülüyor.
 18 Kasım 2020 20:31
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Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor

Muğla'da 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı inşa edilerek bunlara yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı sürdürülüyor. Bu kapsamda, Muğla kent merkezi ve özellikle turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerinde çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans ve otel inşaatı gibi kaçak yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor.

8 bin 178 yapı mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil, AA muhabirine, kaçak yapılarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

İlde izinsiz ve ruhsatsız yapıların yıkımının, ödenek, iş gücü, araç ve iş makinelerinin karşılanıp belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Özdil, şunları kaydetti:

"Muğla'da 201 bin 520 yapı kayıt belgesi alınmış durumda. Bunlardan 8 bin 178 yapının mevzuata aykırı olarak inşa edildiği, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Değerlendirme Komisyonunca, 3 bin 250 yapı için alınan yapı kayıt iptaline karar verildi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen 505 yapı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve sit alanında yer alıyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen yapıların hukuki süreciyle birlikte yasal işlemleri tamamlanarak, yıkımı için tüm çalışmalar tamamlandı."

İlçelerdeki yıkımların detayları

Bodrum'da 2019-2020'da 454 yapının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkıldığını anlatan Özdil, bu ilçeyle birlikte Menteşe'de 31, Marmaris'te 5, Datça'da 8, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 40 bağımsız bölüm olmak üzere 539 yapı ve bağımsız bölümün yıkımının yapıldığına değindi.

Ömür Özdil, geçen hafta sonu Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde bulunan ve yapı kayıt belgeleri iptal edilenlerin de yıkımının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Özdil, Bodrum Gökçebel Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından yapılan tesiste de 10 betonarme karkas konut yapısından 6'sının zemin katına kadar yıkımının tamamlandığını söyledi.

Milas'ta 36, Marmaris'te 96, Fethiye'de 14, Datça'da 40 ve Köyceğiz ilçesinde 50 yapının da hukuki süreciyle birlikte yasal işlemlerinin tamamlandığını anlatan Özdil, 236 yapının yıkımı için ilgili belediye başkanlıklarınca yapı sahiplerine tebligatların yapıldığını bildirdi.

Özdil, belirlenen yapıların da yıkım işlemlerinin gelecek günlerde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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