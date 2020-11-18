Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü
|18 Kasım 2020 20:33
|+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 15, Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Kars ve Erzurum'da 7, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor.
Erzincan'ın Refahiye ilçesi ise sıfırın altında 8 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.
Kars'ta bitkiler kırağı ile kaplandı
Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkiler kırağıyla kaplandı.
Vatandaşlar, araçlarının buz tutan camlarını kazıyarak temizledi.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde de kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşadası Belediyesi'nde 28 çalışanın testi pozitif çıktı
18 Kasım 2020 20:02
|Uzm. Dr. Işık: Covid-19 ile mevsimsel gribi karıştırmayın
18 Kasım 2020 20:01
|Maske üreticisi: Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor
18 Kasım 2020 19:59
|Prof. Dr. Pişkin: Antibiyotiklerin koronavirüse etkisi yok
18 Kasım 2020 19:58
|Bilim Kurulu Üyesi: Tedbirlerin etkisini 1 hafta içinde göreceğiz
18 Kasım 2020 19:37
|Covid-19'da dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
18 Kasım 2020 19:34
|Çarşamba İlçe Tapu Müdürü Kovid- 19'a yenildi
18 Kasım 2020 19:23
|Bursa'da bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
18 Kasım 2020 18:28
|Ayrıntıyı fark edenler hem şaşırıyor hem de gülümsüyor
18 Kasım 2020 16:56
|Bilim Kurulu üyesi yanıtladı! Yeni tedbirler yeterli mi?
18 Kasım 2020 15:59