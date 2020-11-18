Prof. Dr. Ateş Kara: 3 hafta kapanmak gerekli

1 Haziran'da başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi ile birlikte koronavirüs vaka sayıları kademeli olarak artmaya başladı. Özellikle son haftalarda günlük 3 binin üzerinde vaka tespit edilirken, bugün açıklanan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bu sayı nisan ayındaki seviyeye ulaştı ve 4 bin 215 olarak gerçekleşti.

Yeni tedbirler alındı

Artan vakalar sonrası dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Salgını kontrol altına almak amacıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere bir takım yeni tedbirler alındı. Bu önlemler "yarı kapanma" olarak yorumlandı. Peki bu tedbirler işe yarayacak mı?

Sağlık Bakanı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında merak edilen soruya yanıt verdi.

"3 hafta tam kapanmamız gerekiyor"

Vakaların kontrol altına alınması için 3 hafta tam kapanmanın şart olduğunu söyleyen Ateş Kara, "3 hafta kapanırsak rakamlar çok hızlı aşağı inecektir. Hepimizin evde olması ve hiç kimse ile görüşmememiz gerekiyor. Buna sağlık personellerinin hastaneye gitmemeleri, gıda alanında servis sağlayıcılarının herhangi bir şekilde servis hizmetinde bulunmamaları herhangi bir görevlinin dışarıya çıkmaması şeklinde yapabilirsek, vaka sayılarını kısa sürede kontrol altına alabiliriz. 3 hafta ideal. Ancak, temizlik hizmetleri ve sağlık hizmetleri devam etsin dersek bu süre bir miktar uzatılabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur.

Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?

İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir.

Bizim vaka sayısı açısından durumumuz Avrupa'dan daha mı kötü?

Avrupa ile baktığımız zaman nüfus yoğunluğunun büyük olduğu şehirleri karşılaştırmak gerekir. Bir de sağlık hizmetinin verilebilirliği ve sürdürülebilirliği. Böyle değerlendirdiğimiz zaman Avrupa'dan iyi durumda olabiliriz ama böyle devam edebilir mi? O yüzden bizim müdahale etmemiz ve önlem almamız şart.