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BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılaması yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılamasının yapılmayacağını belirtti.
 18 Kasım 2020 21:41
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BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılaması yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlere gönderdiği yazıda, BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılamasının yapılmayacağını belirtti.

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Memurlar.Net
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