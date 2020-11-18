BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılaması yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılamasının yapılmayacağını belirtti.
|18 Kasım 2020 21:41
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