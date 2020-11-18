Anket şirketinin başkanından dikkat çeken 'parlamenter sistem' iddiası
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Güçlendirilmiş parlamenter sistem geliyor. Hem de muhalefet eliyle değil iktidar marifetiyle" ifadelerini kullandı.
|18 Kasım 2020 22:04
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AK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kulat iktidarın güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğini vurguladı.
"Sevgili Troll Arkadaşlar; boşluğa düşmemeniz için sizinle özel bir bilgi paylaşayım. Güçlendirilmiş PARLAMENTER SİSTEM geliyor. Hem de muhalefet eliyle degil İKTIDAR MARİFETİYLE... Sonra ne mi olacak? Muhtemelen size gerek kalmayacak. Not alın ve... ...Demedi demeyin!"
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