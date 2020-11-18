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Opera sanatçıları kendilerini ihbar etti

Pandemi zirve yapmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması dahil birçok ciddi tedbir kararına rağmen konser programları iptal edilmeyen Ankara Operası Orkestrası sanatçıları, kendilerini Sağlık Bakanlığı'na ihbar etti. Polis prova sırasında Ankara Opera Sahnesi Büyük Tiyatro'ya girdi. Prova iptal edildi, Cumartesi konserinin akıbeti bilinmiyor.
 18 Kasım 2020 22:06
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Opera sanatçıları kendilerini ihbar etti

Türkiye'de sürecin başından bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşan Kovid-19 pandemisi sanat dünyasını da sarstı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları, kendilerinin ve ailelerinin sağlığının dolayısıyla hayatlarının riske edildiğini kaydederek isyan etti.

Cumartesi sergilenecek "Operet Gecesi" eserinin provası için toplanan orkestra üyeleri, tüm çabalarına rağmen tedbir alınmaması ve yaklaşık 20 nefesli çalgının görevlendirilmesi üzerine ayaklandı.

BAKANLIK POLİSİ ARADI

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre prova sırasında Sağlık Bakanlığı İhbar Hattı'nı arayan sanatçılar, maske kuralının ihlal edildiğini bildirdi. Bakanlık ihbarı polise yönlendirdi. Harekete geçen ekipler çok kısa süre içinde provanın yapıldığı salona intikal etti.

Ankara Operası'nda çok hareketli saatler yaşandı. Tüm yöneticiler provanın yapıldığı salona koştu. Prova iptal edildi. Cumartesi saat 15.00'te planlanan konserin akıbeti ise bilinmiyor.

'YÖNETİCİLER TEDBİR ALMIYOR'

Operaya yakın kaynaklar Ankara Operası'ndaki hareketli saatleri şöyle anlattı:

"Dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi çok ciddi kararlar aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması dahi getirildi. Tüm vatandaşların hayatı önemli sanatçıların değil mi. Cumartesi günü için 40 kişilik orkestra yapmışlar. Bu pekala tüm dünyada olduğu gibi birkaç nefesliyle halledilebilirdi.

Bir nefeslinin 4 metre ileriye üflediği ve etkilediği bilimsel olarak kanıtlandı. Arkadan nefesliler üflüyor. Kapalı ortamda diğer tüm sanatçılar tehdit altında kalıyor. Bu durum yöneticilere aktarıldı ancak hiçbir tedbir alınmadı. Sonuçta tüm sanatçılar 'Biz bu şartlarda çalışmıyoruz" diyerek isyan etti.

Sağlık Bakanlığı İhbar Hattı arandı. Bunun üzerine polis binaya giderek müdahale etti. Yaz aylarında Aspendos'a da polis gelmişti.

Şimdi sanatçılardan sözlü olarak yaptıkları bu şikayeti yazılı olarak iletmesi istenmiş. Bütün dünya bu işi aylar önce çözdü.

Nefeslilerin önüne bir parça pleksiglas koyarak bu iş olmaz. En azından nefesliler orkestradan çıkarılarak bir çözüm sağlanabilir."
Sözcü
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