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Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor?

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. Statista'nın 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullanıyor.
 18 Kasım 2020 22:15
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Türkiye'de kaç kişi akıllı telefon kullanıyor?

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. Statista'nın 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefon kullanım sırasında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak belirtildi. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye'den az olduğu görüldü.

Dünya üzerinde çeşitli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. Statista'nın 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefon kullanım sırasında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak belirtildi. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye'den az olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, akıllı telefonlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıl akıllı telefonlar ile alakalı basına 8 bin 323 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 6 bin 77 yansımanın basında yer aldığı görüldü. Firmaların yaptığı telefon kampanyalarının, işletim sistemi tartışmalarının, kurda yaşanan hareketlilik sonucu artan telefon fiyatlarının ve akıllı telefonun kullanım sürelerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

İTALYA, İSPANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDI

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, akıllı telefon kullanıcı sayısı belli oldu. Böylelikle 2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptanırken, İran'da da bu sayının aynı olduğu gözlendi. Akıllı telefon kullanıcı sayısında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi. Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti.

İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye'den az olduğu görüldü. Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya(95 milyon), Endonezya(84 milyon), Japonya(73 milyon), Almanya(66milyon), Meksika(65 milyon), Birleşik Krallık(55 milyon) oldu.
DHA
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