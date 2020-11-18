AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği
|18 Kasım 2020 22:55
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Avrupa Birliği'nin (AB) Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında Suriyelilerin yoğunlukta olduğu 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağladığını belirtti.
Çetin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projenin pilot ili seçilen Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.
Meslek lisesi atölyelerinin güncel teknoloji ve iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda SUEP kapsamında yenilendiğini, projenin hem Türk hem de Suriyeli misafir öğrencilere doğrudan destek sağladığını belirten Çetin, projenin geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmelerini amaçladığını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay'da 55 mesleki ve teknik lisede bulunan 1150 atölyede uygulandığına dikkati çeken Çetin, gelecek yılın sonunda tamamlanması planlanan projeyle 10 bini aşkın öğrenciye destek sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.
Çetin, şöyle konuştu:
"Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin hayata tutunmasına katkı sağlamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin tamamen hibesinden oluşan bir projedir. Projemizin ikinci ayağını da 2021 yılında yürütmeyi planlıyoruz. Projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu, Alman Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütüyoruz. Proje Suriyelilerin en yoğun olduğu kentlerde yürütülüyor. Proje Teknik ve Anadolu liselerini kapsıyor.
Avrupa Birliği tarafından Suriyelilerin yoğunlukta olduğu 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği sağlanıyor. Okullarımızda 22 ayrı alandaki sektörlere ilişkin atölyeler kuruyoruz. Sadece Şanlıurfa'da 25 milyon liralık bir destek sağladık. Bundan sonra da makine ve teknolojilerine yönelik okullara yatırımlar yapacağız. Öğretmenlere de eğitim verip sektörün ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Sektör temsilcileri de bu projenin devamı ve amacının gerçekleştirilmesini sağlamak açısından önem taşıyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BİLSEM öğrenci adayları için yetenek tanılaması yapılmayacak
18 Kasım 2020 21:41
|MEB, Uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı
18 Kasım 2020 19:29
|Üniversite ve liseye hazırlanan gençler endişeli!
18 Kasım 2020 12:52
|Özel okul öğretmenleri, birden fazla okulda ders verebilecek
17 Kasım 2020 16:12
|MEB, yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtmaya başladı
16 Kasım 2020 15:26
|BİLSEM öğretmenlerine 'savunma teknolojilerinde' yüksek lisans imkanı
16 Kasım 2020 11:42
|Bakan Selçuk'tan tüm sınıflar için okula dönüş sinyali
13 Kasım 2020 12:18
|'Öğrenme kayıpları giderilmezse gelecekte büyük bir risk söz konusu'
13 Kasım 2020 10:51
|MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı
12 Kasım 2020 18:39
|Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak
12 Kasım 2020 16:10