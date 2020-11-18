1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor.
 18 Kasım 2020 22:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tavşansuyu köyü mevkisinde tektonik hareketler sonucu heyelan set gölü olan Sülüklügöl'ün de bulunduğu tabiat parkı, sonbaharın gelişiyle bir başka güzelliğe büründü.

Kent merkezine 85 kilometre uzalıkta 1200 rakımda yer alan göl çevresinde bulunan ağaçlarda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Tatil için bölgeye gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, doğanın büyüleyen manzarasında fotoğraf çektirip günlerinin keyfini çıkarıyor.

Özellikle Ankara, İstanbul ve Sakarya'dan bölgeye tatil için gelenler, Sülüklügöl'ün sonbaharla birlikte doğal güzelliği ile tatilcileri cezbettiğini, keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu ifade ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Perşembe Yaylası'nın cazibesi balon turizmiyle artırılacak
18 Kasım 2020 23:02		 Üç belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
18 Kasım 2020 22:08
Batı Karadeniz ormanları 'hazan' renkleriyle büyülüyor
18 Kasım 2020 20:56		 Antalya sonbaharda da turistleri ağırlamaya devam ediyor
18 Kasım 2020 20:53
Günpınar Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
18 Kasım 2020 20:23		 14 yaşında koronavirüse yenik düştü
18 Kasım 2020 18:35
Başkan görüntüye isyan etmişti, çöpleri toplatmadı
18 Kasım 2020 18:11		 Belediye Başkanının şoförü koronavirüse yenik düştü
18 Kasım 2020 17:51
İstanbul'da koronavirüste en riskli 40 mahalle
18 Kasım 2020 17:23		 Muhtarının 'gelmeyin' dediği köy, 4'üncü kez karantinada
18 Kasım 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün00:03 - Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!00:00 - 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - New York'ta okullar yeniden kapatılıyor23:48 - Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu23:45 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
23:44 - Kış aylarında da yeterli su tüketilmeli23:26 - Şehit iki askerimizin kimlikleri açıklandı23:16 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı23:06 - Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor23:04 - Ali Yalçın: Yükseköğretim kapasitesi artırılmalıdır23:02 - Perşembe Yaylası'nın cazibesi balon turizmiyle artırılacak
23:01 - Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı22:59 - Mobil temizlik timi eğitim yuvaları için köy köy dolaşıyor22:57 - Sülüklügöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın güzellikleri yaşanıyor22:55 - AB'den 8 ildeki 55 okula 50 milyon avro hibe desteği22:51 - MSB: 1'i yarbay iki askerimiz şehit oldu
22:39 - Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.11.2020 galatasaray vs kayserispor maçı 3
asdfghjklşi 4
Çek 1
15.11.2020 türkiye vs rusya maçı 1
bozuk şarj aleti 3
salonu da balkona katak mı 5
Selçuk erdem karikatürleri 1
bilgi ekonomisi 1
afyon 1
Bunlar okullarda öğretmiyorlar 5
SON İLANLAR
Diyarbakır Kayapınar SYDV Personel Alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 62 sağlık personeli alacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 46 sağlık personeli alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Yabeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam