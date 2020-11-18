Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
|18 Kasım 2020 23:06
|+Aa- Yazdır
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yapımı tamamlandı.
Belediye Başkanı Murat Köse, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Eyüp Sarı, Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu ve Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı Mamak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, hastanenin her yönüyle çok güzel tasarlandığını belirtti.
Hastane için "beş yıldızlı otel" benzetmesini yapan Köse, şunları kaydetti:
"Hastane inşallah şehrimize uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıkmış. İlçemizin yanı sıra Ankara'mız ve çevre illere de hizmet verecek hastanemiz tamamlandı. Tefrişatları hazır, küçük rötuşlar yapılıyor. Mamak Devlet Hastanemiz sadece ilçemizin değil bölgenin hizmetinde olacak. Son teknoloji ile donatılan hastanemizi gezdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Modern hastanemiz ilçemize, bölgemize hayırlı olsun."
38 bin metrekarede inşa edilen hastanede 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yatağı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, Gamma Knife, kemik dansitometre, mamografi, MR, 2 tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi, 335 araçlık açık ve 192 araçlık kapalı otopark bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
19 Kasım 2020 00:03
|Derste maskesini burun altına indiren öğretmene ceza
18 Kasım 2020 21:29
|Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı açıldı
18 Kasım 2020 20:35
|Turizm merkezlerinde kaçak yapıya geçit verilmiyor
18 Kasım 2020 20:31
|Bu ilde kamu çalışanlarına ilave korona tedbirleri getirildi
18 Kasım 2020 17:56
|İnternette satışı başlamıştı, Sağlık Bakanlığı el koydu!
18 Kasım 2020 17:41
|Türkiye genelinde radar denetimde 24 bin 518 hız ihlali tespit edildi
18 Kasım 2020 17:33
|Diyanet, ilçe müftülüğü sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
18 Kasım 2020 16:45
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
18 Kasım 2020 16:10
|Fazla yolcuyla polise yakalandı, 'bedava taşıyoruz' dedi
18 Kasım 2020 13:46