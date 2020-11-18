Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
|18 Kasım 2020 23:16
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 10 kişiden, 5'i FETÖ şüphelisi 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala yolunda 2 ticari taksiyi durdurdu.
Kontrollerde, araçtakilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki FETÖ şüphelileri H.G, H.D, M.D.T, A.Ü, S.K, H.Y. ve H.Y. oldukları, K.O.A, H.S.K ve İ.A'nın da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G, H.D, M.D.T, A.Ü. ve S.K. "silahlı terör örgütüne üye olmak", K.O.A. ve H.S.K. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden İ.A. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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