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'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
Adana'da bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
|18 Kasım 2020 23:45
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Adana'da bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde şüpheli buldukları 34 KF 5496 plakalı otomobil durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekip arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında motosikletli bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil, sokakta terk edilmiş olarak bulundu.
Yaralı polis memuruna, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi uygulandı.
Otomobile, 4 suçtan 8 bin 600 lira ceza yazıldı. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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