New York'ta okullar yeniden kapatılıyor
|18 Kasım 2020 23:58
|+Aa- Yazdır
ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.
Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.
ABD'de Covid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.
Covid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı
18 Kasım 2020 20:21
|Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları sokağa döktü
18 Kasım 2020 19:48
|Araştırma: 15 ülkede vakalar bildirilenden daha fazla
18 Kasım 2020 17:47
|Bu korona aşısı buzdolabında 3 yıl saklanabilecek
18 Kasım 2020 14:09
|ABD'de gıda dağıtım etkinliğinde binlerce araçlık kuyruk oluştu
18 Kasım 2020 12:57
|Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 39 milyonu geçti
18 Kasım 2020 12:38
|Trump, hile yok diyen Siber Güvenlik Ajansı Direktörü'nün görevine son verdi
18 Kasım 2020 09:35
|Azerbaycan CB. Yardımcısı'nın Twitter hesabı askıya alındı
17 Kasım 2020 23:47
|Rusya Lideri Putin: Azerbaycan kendi topraklarını kurtardı
17 Kasım 2020 23:23
|Huawei, alt markası Honor'u sattı
17 Kasım 2020 23:18