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New York'ta okullar yeniden kapatılıyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Covid-19 testlerinde pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığı kentte okulların önlem amaçlı kapatılacağını açıkladı.
 18 Kasım 2020 23:58
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New York'ta okullar yeniden kapatılıyor

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.

Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

ABD'de Covid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Covid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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