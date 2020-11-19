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19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
 19 Kasım 2020 00:00
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19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında video konferans yoluyla toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi, takip edilecek.

(Kuala Lumpur)

3- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izlenecek.

(Bakü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

2- Türk Milli Takımlarının da mücadele edeceği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.

(Prag/12.00)

3- Misli.com 2. Lig'in 11. haftasında tek maç oynanacak, 3. Lig'in 10. haftasında 1, 2 ve 3. gruplarda karşılaşmalar yapılacak.

Anadolu Ajansı
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