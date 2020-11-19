19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

ÇARESİZLİK BÜYÜKŞEHİR’LE UMUDA DÖNÜŞÜYOR Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl kış aylarında evsizler için sıcak bir yuva olarak kapılarını açtığı Barınma Evi, bu yıl hayata geçirilen tavukçuluk, mantar ve koyun yetiştiriciliği projeleriyle çaresizliğin umuda dönüştüğü yer oldu.