Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan deplasmanına liderlik hesaplarıyla giden A Milli Futbol Takımı, hayal kırıklığı yaşadı. Macaristan'a 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesinin ardından C Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesi için mutlak kazanması gereken Türkiye, maça durgun başladı. Rakip de buna ayak uydurunca ortaya seyir zevki düşük bir karşılaşma çıktı.

Ev sahibi Macaristan, ilk yarıda topa daha fazla sahip olan taraftı. Ay Yıldızlılar, cezalı Cengiz Ünder'in eksikliğini fazlasıyla hissetti. Rakip kalede fazla çoğalamayan ve topu rakip ceza sahasına taşıyamayan Milli Takım'da ileri uç elemanları defansın arasında kayboldu ve ilk yarı başladığı gibi sona erdi.

İkinci yarıya Macaristan daha kontrollü başladı. 57. dakikada Mert Günok'un kale vuruşunda Macaristan atağı gerçekleşti ve son olarak Siger'in vuruşunda top ağlarla buluştu.

Golün ardından rakip kaleye daha fazla giden A Milli Futbol Takımı, buna karşın istediği golü bulamadı. Ev sahibi ekipte son sözü Kevin Varga söyledi ve attığı golle maçın sonucunu ilan etti, Macaristan: 2 - Türkiye: 0. Bu yenilginin ardından 6 puanda kalan Ay Yıldızlılar, averajda grubunu son sırada tamamladı ve C Ligi'ne düştü.