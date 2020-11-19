Korona partisi! Kaçmaya çalışırken merdivenden düştüler
|19 Kasım 2020 05:06
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Ataşehir'de saat 02.00 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi. Polis ekipleri, gece kulübünde koronavirüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 12 kişiye rastladı.
Güvenlik güçlerini fark eden ve mekandan kaçmaya çalışan biri yabancı uyruklu Kamola R ve personel müdürü olduğu iddia edilen İsmail G. merdivenden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivenden düşerek yaralanan 2 kişiye hastaneye kaldırdı. Ayrıca polis ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafeye kuralına uymayan 12 kişiye toplamda 37 bin 536 lira idari para cezası kesti. Öte yandan ekipler kapalı olması gerektiği halde açık olan mekanı kapatarak, işletmenin sorumlusu olduğu öğrenilen O.U'yu emniyete götürdü.
İş yeri sahibi Ünal Genç'in gazetecilere "3 gün önce 32 bin TL ceza kestiler şimdi gelip yine kestiler." diyerek kendisini savundu.
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