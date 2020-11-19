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Büyüklere kapıdan ziyaret

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19'a karşı devletin aldığı önlemlere vatandaşların da bireysel olarak katkı sunması gerektiğini belirterek, aksi takdirde daha katı tedbirlerin söz konusu olabileceğini söyledi.
 19 Kasım 2020 06:15
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Büyüklere kapıdan ziyaret


Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19'a karşı devletin aldığı önlemlere vatandaşların da bireysel olarak katkı sunması gerektiğini belirterek, aksi takdirde daha katı tedbirlerin söz konusu olabileceğini söyledi. Kayıpmaz, son dönemde bulaşmanın ev ortamlarında gözlendiğine dikkat çekerek, "Bu bakımdan evlerde de akraba ve arkadaşlarla bir araya gelmemek büyük önem taşıyor. Kendi evlerinde yaşayan büyüklerimizi de kapıdan ziyaret edip, ihtiyaçlarını kapıdan görmekte fayda vardır" tavsiyesinde bulundu.

KATI ÖNLEMLER GELEBİLİR

Kayıpmaz, "Sonbaharın gelmesi, Anadolu'dan ve tatil yörelerinden büyükşehirlere dönüşün başlaması, havaların soğuması ve kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirilir hale gelmesiyle birlikte vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Bireysel tedbirler ve filyasyon gibi yöntemler de hastalığın yayılmasının kontrolünü sağlayamadığı için kamusal tedbirler gündeme geldi. Bu kapsamda alınabilecek bütün önlemler Bilim Kurulumuzda da tartışıldı. Alınan son kararlara bireysel olarak alacağımız önlemlerle katkı sunmamız gerekiyor. Aksi takdirde daha katı önlemler de söz konusu olabilir." dedi.


EV İÇİ BULAŞ ARTTI

Kayıpmaz, şunları aktardi: "Dışarıda toplanılabilecek yerler kapatıldı ve paket servise geçildi ancak ev toplanmaları da yayılımın bir diğer önemli nedeni. Bu bakımdan evlerde de akraba ve arkadaşlarla bir araya gelmemek büyük önem taşıyor. Kendi evlerinde yaşayan büyüklerimizi de kapıdan ziyaret edip, ihtiyaçlarını kapıdan görmekte fayda vardır. Ev içerisindeki bulaşmalar son dönemde ön plana çıktı. Bunun önüne geçmek adına ilk yapılacak misafirliğe gitmemek ve eve misafir kabul etmemektir. Ayrıca iş yaşamı dolayısıyla toplum yaşantısına karışan kişilerin eve dönüşte mutlaka hijyen önlemlerine uyması gerekiyor. Eğer dışarıda riskli bir teması olmuşsa yemeklerini diğer aile fertlerinden ayrı yemeli ve maskeli olmalıdır."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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