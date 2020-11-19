1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 saatlik kayıt var

İYİ Parti'den istifa eden Adem Taşkaya, elinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in inkar ettiği "federasyon anayasası" çalışmalarının 18 saatlik video kaydının bulunduğunu söyledi. Taşkaya, "Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi var. CHP adına İbrahim Kaboğlu, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Mithat Sancar'ın katıldığı görülüyor. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait" dedi.
 19 Kasım 2020 06:40
+Aa- Yazdır
18 saatlik kayıt var

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı anayasa taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiayı yalanlasa da İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya elinde görüşmelere ilişkin video kaydı olduğunu iddia etti.

KENDİLERİ KAYDA ALDI

Yeni Şafak kayıtlarla ilgili detaylara ulaştı. İddiaya göre görüşmelere katılan parti temsilcileri, liderlerini bilgilendirmek için kendi görüntü kayıtlarını aldı. Ancak sır gibi gizlenmek istenen bu kayıtlar daha sonra bazı isimlere sızdı. Bu kayıtlardan birisi de İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya'nın eline geçti. Kayıtlarla ilgili Yeni Şafak'a konuşan Taşkaya'nın elinde 18 saat görüntü olduğunu ifade etti.

GÜNDEMLERİ ANAYASA

Taşkaya şunları kaydetti: "Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi var. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait. Görüşmelerde siyasi parti temsilcileri anayasanın değiştirilemez 4 maddesi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönüş, açılım sürecinde yaşananları masaya yatırıyor."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
19 Kasım 2020 00:27		 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Kasım 2020 00:00
Anket şirketinin başkanından dikkat çeken 'parlamenter sistem' iddiası
18 Kasım 2020 22:04		 Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21
'Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli'
18 Kasım 2020 21:19		 Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması
18 Kasım 2020 20:39
'Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği' ile ilgili açıklama
18 Kasım 2020 19:17		 CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
18 Kasım 2020 19:15
Yeni hasta sayısı 4 bin 200'ü geçti
18 Kasım 2020 19:00		 Disipline sevk edilen belediye başkanı, CHP'den istifa etti
18 Kasım 2020 18:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:40 - 18 saatlik kayıt var06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Büyüklere kapıdan ziyaret05:06 - Korona partisi! Kaçmaya çalışırken merdivenden düştüler00:56 - Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!00:27 - Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
00:04 - 500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün00:03 - Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!00:00 - 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - New York'ta okullar yeniden kapatılıyor23:48 - Uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu23:45 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis memuruna çarparak kaçtı
23:44 - Kış aylarında da yeterli su tüketilmeli23:26 - Şehit iki askerimizin kimlikleri açıklandı23:16 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı23:06 - Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor23:04 - Ali Yalçın: Yükseköğretim kapasitesi artırılmalıdır
23:02 - Perşembe Yaylası'nın cazibesi balon turizmiyle artırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!
19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
Korona partisi! Kaçmaya çalışırken merdivenden düştüler
18 saatlik kayıt var
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Büyüklere kapıdan ziyaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
periyodik haberler 1
unutulacak dünler 1
Bilgi teknolojisi 1
bitcoin 3
nejat uygur 3
KARA LİSTE 2
kıyıdan gel 1
teknik hizmetler sınıfı 1
Michael knapinski 1
hayırlı cumalar 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam