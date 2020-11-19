18 saatlik kayıt var
|19 Kasım 2020 06:40
|+Aa- Yazdır
İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı anayasa taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiayı yalanlasa da İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya elinde görüşmelere ilişkin video kaydı olduğunu iddia etti.
KENDİLERİ KAYDA ALDI
Yeni Şafak kayıtlarla ilgili detaylara ulaştı. İddiaya göre görüşmelere katılan parti temsilcileri, liderlerini bilgilendirmek için kendi görüntü kayıtlarını aldı. Ancak sır gibi gizlenmek istenen bu kayıtlar daha sonra bazı isimlere sızdı. Bu kayıtlardan birisi de İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya'nın eline geçti. Kayıtlarla ilgili Yeni Şafak'a konuşan Taşkaya'nın elinde 18 saat görüntü olduğunu ifade etti.
GÜNDEMLERİ ANAYASA
Taşkaya şunları kaydetti: "Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi var. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait. Görüşmelerde siyasi parti temsilcileri anayasanın değiştirilemez 4 maddesi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönüş, açılım sürecinde yaşananları masaya yatırıyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
19 Kasım 2020 00:27
|19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Kasım 2020 00:00
|Anket şirketinin başkanından dikkat çeken 'parlamenter sistem' iddiası
18 Kasım 2020 22:04
|Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21
|'Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli'
18 Kasım 2020 21:19
|Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması
18 Kasım 2020 20:39
|'Kurtçeşme Çanakkale Şehitliği' ile ilgili açıklama
18 Kasım 2020 19:17
|CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
18 Kasım 2020 19:15
|Yeni hasta sayısı 4 bin 200'ü geçti
18 Kasım 2020 19:00
|Disipline sevk edilen belediye başkanı, CHP'den istifa etti
18 Kasım 2020 18:02