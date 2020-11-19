18 saatlik kayıt var

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin, anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırladığı anayasa taslağı ülke gündemine bomba gibi düştü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiayı yalanlasa da İYİ Parti'den istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya elinde görüşmelere ilişkin video kaydı olduğunu iddia etti.

KENDİLERİ KAYDA ALDI

Yeni Şafak kayıtlarla ilgili detaylara ulaştı. İddiaya göre görüşmelere katılan parti temsilcileri, liderlerini bilgilendirmek için kendi görüntü kayıtlarını aldı. Ancak sır gibi gizlenmek istenen bu kayıtlar daha sonra bazı isimlere sızdı. Bu kayıtlardan birisi de İYİ Parti eski yöneticisi Taşkaya'nın eline geçti. Kayıtlarla ilgili Yeni Şafak'a konuşan Taşkaya'nın elinde 18 saat görüntü olduğunu ifade etti.

GÜNDEMLERİ ANAYASA

Taşkaya şunları kaydetti: "Görüntülerde 4 partinin (CHP, İYİ Parti, SP ve HDP) milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi var. Görüntüler 3,5 ay süren görüşmelerin sadece bir bölümüne ait. Görüşmelerde siyasi parti temsilcileri anayasanın değiştirilemez 4 maddesi başta olmak üzere parlamenter sisteme dönüş, açılım sürecinde yaşananları masaya yatırıyor."