Kürtler, Cumhur İttifakı'na destek verecek yeni bir parti kuracak iddiası

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini öne sürdü.

AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini öne sürdü.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "HDP'ye karşı birleşen, terörü reddeden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur İttifakı'na destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..." ifadesini kullandı.

Rüdaw'a konuşan Savcı Sayan, detaylı bilgi paylaşmayacağını söyledi. Sayan "Kürtler artık terörden bezmiş durumda. Bulundukları tüm ülkelerde terörden çok çektiler ve bu bizi 100 yıl geriye götürüyor. İnşallah bu hareket başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan, "yeni oluşuma dair bir takvim var mı" sorusuna "Biz işin dışındayız. Dolayısıyla partiyi kuracak olan kişiler ayrıntıları daha iyi biliyor. Ben aldığım kesin duyumu paylaştım ki çok önemli bir bilgi bu" karşılığını verdi.