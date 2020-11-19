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İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Vatandaşları, dayanağı olmayan iddialarla savcılıklara şikayet ederek "şüpheli" olarak adli kayda geçirilmesinin önüne geçmek için getirilen lekelenmeme hakkına yönelik düzenleme sayesinde birçok vatandaş iftiradan kurtuldu.
|19 Kasım 2020 07:10
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Verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana 438 bin 896 ihbar dosyası açıldı. Ancak, lekelenmeme hakkı sayesinde savcılıklar, ihbar dosyalarından 278 bin 206'sını soyut ve dayanaksız buldu ve "soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verdi. Sadece bu yıl 167 bin 719 ihbar dosyasından 116 bin 170'inde soruşturma açılmadı.
Böylelikle, hiçbir suçu olmayan kişilerin, yersiz ve somut olmayan beyanlarla ilgili gereksiz bir biçimde soruşturmaya dahil edilerek 'şüpheli' sıfatını almasının önüne geçilmiş oldu. Haklarında soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilen kişilerin dosyası kolluk birimlerine de bildiriliyor ve güvenlik kayıtlarında düzeltilmesi sağlanıyor.
Ebru Karatosun
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