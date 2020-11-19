'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların etkisi 14 gün takip edilecek, virüsün yayılma hızı yavaşlamazsa, kademeli olarak yeni yasaklar devreye girecek.

Bilim Kurulunun hafta başı toplantısında, ilk etapta alınacak tedbirlerin yansımasının 10-14 gün içinde görüleceği, ortaya çıkacak tabloya göre aşama aşama yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi kararlaştırıldı. İlk tedbirler, hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltma ve yüksek dalganın hızını kesme hamlesi olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle virüsün kaynağı haline gelen aynı evde yaşayanlar ile aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki bulaşmanın önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Eğer 2 hafta sonra düşüş olmazsa, hafta sonu uygulanacak gece sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılması ya da hafta sonları 'tam kapatmaya' gidilmesi gibi daha sert tedbirler alınacak.

POZİTİFLİK "PİK" YAPTI

Özellikle bu ay başından itibaren 'yüksek dalga' yaşandığı, resmi aktif vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığı, ancak belirtisiz vakalarla bu sayının 500 binler civarında olduğu dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan testlerin pozitif çıkma oranının nisanda %20, eylülde %10 olduğunu açıklamıştı. Kasım başından itibaren bu oranın nisan seviyesinin de üzerine çıktığı belirtiliyor.

AYNI İŞ YERLERİ VE AYNI EVLERDEN "YAYILIYOR"

Saha çalışmalarında virüsün bulaşma hızının çok yükseldiği, özellikle aynı ev içinde yaşayanlar ile aynı iş yerinde bulunanların virüsün bulaşmasının ana kaynağı olduğu belirlendi. Değerlendirmelerde "Mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmeli. Komşuluk, akraba ziyaretleri hala sürüyor. Bir evde pozitif vaka tespit ediliyor, birkaç gün sonra diğer aile bireyleri ya da ziyarete gelenler de pozitif çıkıyor" denildi. Kimi şehirlerdeki "vakalı binalara uyarı levhaları" asılmasının güzel bir farkındalık olması sebebiyle diğer illerde de uygulanabileceği kaydedildi. Ev ziyaretlerinin ise il pandemi kurullarınca yasaklanması istendi.

Öte yandan, okulların 31 Aralık'a kadar kapalı kalmasının da hareketliliği azaltması bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU