1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek

Pandeminin bu ay başında, nisandaki %20 oranını aşması ve virüsün "aynı ev ve aynı iş yerinden" daha çabuk bulaştığının belirlenmesi üzerine sınırlamalara geri dönüldü. Daha sert müeyyideler masada.
 19 Kasım 2020 07:25
+Aa- Yazdır
'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların etkisi 14 gün takip edilecek, virüsün yayılma hızı yavaşlamazsa, kademeli olarak yeni yasaklar devreye girecek.

Bilim Kurulunun hafta başı toplantısında, ilk etapta alınacak tedbirlerin yansımasının 10-14 gün içinde görüleceği, ortaya çıkacak tabloya göre aşama aşama yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi kararlaştırıldı. İlk tedbirler, hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltma ve yüksek dalganın hızını kesme hamlesi olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle virüsün kaynağı haline gelen aynı evde yaşayanlar ile aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki bulaşmanın önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düşüyor. Eğer 2 hafta sonra düşüş olmazsa, hafta sonu uygulanacak gece sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılması ya da hafta sonları 'tam kapatmaya' gidilmesi gibi daha sert tedbirler alınacak.

POZİTİFLİK "PİK" YAPTI

Özellikle bu ay başından itibaren 'yüksek dalga' yaşandığı, resmi aktif vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığı, ancak belirtisiz vakalarla bu sayının 500 binler civarında olduğu dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan testlerin pozitif çıkma oranının nisanda %20, eylülde %10 olduğunu açıklamıştı. Kasım başından itibaren bu oranın nisan seviyesinin de üzerine çıktığı belirtiliyor.

AYNI İŞ YERLERİ VE AYNI EVLERDEN "YAYILIYOR"

Saha çalışmalarında virüsün bulaşma hızının çok yükseldiği, özellikle aynı ev içinde yaşayanlar ile aynı iş yerinde bulunanların virüsün bulaşmasının ana kaynağı olduğu belirlendi. Değerlendirmelerde "Mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmeli. Komşuluk, akraba ziyaretleri hala sürüyor. Bir evde pozitif vaka tespit ediliyor, birkaç gün sonra diğer aile bireyleri ya da ziyarete gelenler de pozitif çıkıyor" denildi. Kimi şehirlerdeki "vakalı binalara uyarı levhaları" asılmasının güzel bir farkındalık olması sebebiyle diğer illerde de uygulanabileceği kaydedildi. Ev ziyaretlerinin ise il pandemi kurullarınca yasaklanması istendi.

Öte yandan, okulların 31 Aralık'a kadar kapalı kalmasının da hareketliliği azaltması bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?
19 Kasım 2020 08:26		 BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı
19 Kasım 2020 08:24
TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak
19 Kasım 2020 08:12		 Yurt dışında görevli imamlara 'dil şartı'
19 Kasım 2020 08:09
Aşının parasını devlet ödeyecek
19 Kasım 2020 08:05		 IBAN'sız para transfer dönemi başladı
19 Kasım 2020 07:30
Korona partisi! Kaçmaya çalışırken merdivenden düştüler
19 Kasım 2020 05:06		 Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
19 Kasım 2020 00:03
Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
18 Kasım 2020 23:06		 Derste maskesini burun altına indiren öğretmene ceza
18 Kasım 2020 21:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:03 - Maganda kabusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti09:01 - Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu09:00 - PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı08:59 - Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?08:55 - Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı08:54 - Apple yavaşlayan iPhone'lar için para ödeyecek
08:52 - Ayağı otomatik kapıda kırıldı, hastane engelli vatandaşı suçladı08:45 - Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti08:34 - Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı08:26 - Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?08:24 - BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı08:19 - Ankara ve Malatya'da çocuklar dehşet saçtı! 'Gerçek-sanal birbirine karışıyor'
08:15 - Özdağ'ın tanık beyanı Altaylı'nın dosyasında08:12 - TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak08:09 - Yurt dışında görevli imamlara 'dil şartı'08:07 - Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı08:06 - İstanbul 'en pahalı' 100 kent arasında
08:05 - Aşının parasını devlet ödeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
AYM'yi ikiye bölen karar
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!
'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek
Kürtler, Cumhur İttifakı'na destek verecek yeni bir parti kuracak iddiası
ABD'de bir ilk: Derya, Başkan'ı seçecek heyette
18 saatlik kayıt var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mevsimsel gribin Kovid olması 3
Gini katsayısı 2
sancağa çıkma 1
anlaşılmayacak olan konu 2
nejat uygur 3
esnaf yalanları 3
sakal bırakmak 2
ocak batıran 1
Bretton Woods Sistemi 1
Bilgi teknolojisi 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam