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ABD'de bir ilk: Derya, Başkan'ı seçecek heyette

New Jersey eyaletinde yaşayan Derya Taşkın, ABD seçim sistemine göre başkan ve başkan yardımcısı için oy veren Seçiciler Kuruluna giren ilk Türk olarak kayıtlara geçti
 19 Kasım 2020 07:35
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ABD'de bir ilk: Derya, Başkan'ı seçecek heyette

Uzun yıllardır Demokrat Parti üyesi olan Taşkın, New Jersey eyaletindeki 14 delegeden biri oldu. Taşkın, 2015 - 2018 yılları arasında iki dönem eyaletin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde belediye başkan yardımcılığı yaptı. Demokrat Parti'nin kadın geliştirme komisyonuna getirilerek görev alan Taşkın, Passaic County bölgesinde kadın kollarında saymanlık görevinde de bulundu. Derya Taşkın, hem kendi işi hem de aile işlerini de siyasi kimliğinin dışında sürdürüyor. Uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapan Taşkın'ın bir de yapım şirketi var ve "New York Masalı" adlı bir de filme imza atmış.

BIDEN'IN POLİTİKASI DEĞİŞMEZ

Taşkın, Biden'ın Türkiye yönelik politikasının nasıl olacağı şeklindeki soruya "Herkesin sorduğu soru bu. Biden'ın geçtiğimiz ocak ayında gazetecilerle yaptığı bir söyleşide Türkiye konusunda olumsuz bir gelişme oldu. Biden'ın şu an Türkiye'yi ön plana alacağını düşünmüyorum. Amerika ve dünya genelinde şu an en büyük mesele Covid-19. Vakaların artması yüzünden Biden'ın ilk başta daha çok iç politikalarla uğraşacağını düşünüyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde pek farklılıklar olacağını düşünmüyorum. İkisi de müttefik ülke" cevabını verdi.

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