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Aşının adı yetti! Erken rezervasyonlar 2019'un seviyesine ulaştı

Pandemiden en çok olumsuz etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Aşının bulunma ihtimali bile satışları artırdı. Son 12 günde yaptığımız satışlar geçtiğimiz yılın seviyesine ulaştı. Aşıdan da en çok yararlanacak sektör biz olacağız" dedi.
 19 Kasım 2020 07:50
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Aşının adı yetti! Erken rezervasyonlar 2019'un seviyesine ulaştı

Dünyada birçok ülke koronavirüs sebebiyle yeniden kapanırken, aşı haberleri turizm sektörüne umut oldu. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech'in Pfizer ilaç şirketiyle birlikte geliştirdiğinin açıklamasının ardından turizmde erken rezervasyonlar fırladı. Pandemiden en çok turizm sektörünün yara aldığını belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Korona sebebiyle turizm sektörü yüzde 78 daralmıştı. Aşının bulunma ihtimali bile satışları artırdı. Son 12 günde yaptığımız satışlar geçtiğimiz yılın seviyesine ulaştı. Türk müşterilerimiz bu sene tatile aç kaldı. 2021 bizim yılımız olacak. Aşıdan yine en çok yararlanan sektör biz olacağız. Şu an fiyatlar Avrupa pazarının çok altında. 2021 yılında 2019'un yüzde 23 üzerinde bir ciro hedefliyoruz" dedi.

YÜZDE 25 PEİŞANAT, KALANI OTELDE ÖDE

Öte yandan pandemi sürecinde yürüttüğü anket çalışması ile müşterilerinin ne istediğini inceleyen Jolly, 9 Kasım itibarıyla Erken Rezervasyon Kampanyası başlattı. Tatilin sadece dörtte birini şimdi ödeyip, kalanını tatile üç gün kala ödeme fırsatının sunulduğu kampanyanda Jolly, yüzde 50'ye varan erken rezervasyon indirimleri, kesintisiz iptal hakkı ve fiyat farkı iade garantisi bulunuyor. Yurt dışı turlarda ise yüzde 10 peşinat uygulanıyor. Geri kalan ödemenin ise otelde alındığı dile getiren Vardar, "Yaptığımız araştırmaya göre 2021de katılıcıların yüzde 79'u tatile gitmeyi planlıyor. Yüzde 80'i de haziran ayı ve sonrasında tatile gitmeyi planlıyor. Yüzde 67'si yurt içinde tatil yapmayı düşünüyor. Buna bağlı olarak erken rezervasyon paketi yaptık. Son güne kadar iade hakkı tanıyoruz. Aşı bulunursa erken alan kazanmış olacak. Fiyat artışlarından da etkilenmeyecekler. Kampanya için son tarih 7 Aralık" diye konuştu.

MÜŞTERİ PARASINI ALMADI

Jolly Tur CEO'su Mert Vardar ise pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara da değinerek "Mart ayında ilk korona vakasının görülmesiyle birlikte 17 Mart'ta ofisleri kapattık. 1 Haziran'da ofisi açtık. 27 Haziran'da işlerimiz açıldı. Temmuz ayı ile eylül ve ekimde iyi iş yaptık. Müşterilerimizin iade taleplerinin ise yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Ay sonuna kadar ise iadelerin yüzde 100'ü tamamlanmış olacak. Bu süreçte ayrıca müşterilerimizin bize ne kadar gücendiklerini gördük. Müşterilerimizin yüzde 53'ü parasını iade almak yerine gelecek bir tarih için bizde kalmasını istedi" ifadelerini kullandı.

ÖMER TEMÜR
Türkiye
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