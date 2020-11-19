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Aşının parasını devlet ödeyecek

2021'in ilk aylarında gelmesi beklenen ve kişi başı 39 dolar olan Alman aşısının, devlet bütçesinden karşılanması planlanıyor
 19 Kasım 2020 08:05
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Aşının parasını devlet ödeyecek

Dünyanın beklediği koronavirüs aşısında umut verici gelişmeler yaşanırken, Türkiye'ye ne zaman, kaç adet ve hangi fiyattan geleceği merak ediliyor. 2021'in ilk aylarında Türkiye'de devreye girmesi öngörülen Alman aşısının, doz başına 19,5 dolar olan ücretini, devletin ödemesi planlanıyor. İki doz olarak vurulması gereken aşı, kişi başına 39 dolar ücrete tekabül ediyor. Buna göre maliyetinin de kişi sayısına göre, 323 milyon 700 bin dolar ile 3 milyar 237 milyon dolar arasında değişebileceği belirtiliyor.

NÜFUSUN %60'I AŞILANABİLİR

Uzmanlar, toplumun %60'ının bağışıklık kazanması gerektiğine işaret ediyor. Bazı uzmanlar ise, aşının geleceği tarihlerde toplumsal bağışıklık oranının zaten %50'lere ulaşacağını, bu sebeple nüfusun sadece %10'unun aşılanabileceğini kaydediyor.

AYRICALIKLI ÜLKEYİZ

Klinik çalışmalarda yer aldığı için öncelikli ülkelerden görülen Türkiye'ye, Biontech'in aşıyı makul ücretle vereceği iddia edilirken, net rakam ruhsatlandırma veya ithal izni aşamasında belli olacak. Yeterli miktarda aşının, kademeli olarak Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Zorunluluğu bulunmayan aşı, öncelik sırasıyla 65 yaş üstüne, kronik rahatsızlığı olanlara, 65 yaş altındaki kronik rahatsızlığı olanlara, sağlık çalışanları ve kalabalık yerlerde çalışarak risk oluşturanlara vurulacak.

COVID-19 Türkiye Platformu, 17 projeden dört aşı adayı hayvan deneylerini başarıyla tamamladı, en kısa sürede klinik deney aşamasına geçecek. 2021'in ikinci çeyreğinde hazır olması beklenen yerli aşı, ayda 50 milyon doz üretilecek, ruhsatlandırmasını ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yapacak.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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