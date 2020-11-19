Mehmetçik 'kapsamlı görev alabilir' iddiası

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre: Musavat gazetesine değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Muhammed Asadullazadeh, İzleme Merkezi'ne Türk Barış Güçleri'nin katılımının Mehmetçik'e Dağlık Karabağ yolunu açtığını belirterek, "İzleme Merkezi'nin faaliyeti Karabağ'da Türk askeri güçlerinin bulunacağı anlamına geliyor. Merkezin faaliyetleri Hadrut, Şuşa, Hocavend topraklarını kapsayabilir" dedi.

Karabağ'da Türk bayrağı

Siyaset Bilimci Şebnem Hasanova ise Azerbaycan'ın belirlediği yerde Türkiye ile Rusya'nın kuracağı İzleme Merkezi'nin uluslararası hukuka, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AGİT ilkelerine uygun olmasının yanı sıra bölge halklarının istikrarı ve refahı için önemli olduğunu söyledi. Hasanova, "Yapılan anlaşma ile Karabağ'ın her yerinde Türk bayraklı askeri araçları görebileceğiz. Türkiye'nin bölgedeki ve masadaki rolünün resmileştirilmesi Azerbaycan, Ermenistan ve bir bütün olarak bölge için önemlidir. Mevcut çatışmanın çözümü aslında Ermenistan'ın kalkınma beklentileri açısından çok önemlidir. İşgal politikası nedeniyle siyasi ve ekonomik olarak bloke edilen ve tüm bölgesel projelerden kasıtlı olarak izole edilen Ermenistan'ın geleceği açısından sadece çatışmanın çözümü değil, Türkiye'nin bölgeye katılımının da bir devlet olarak Ermenistan'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Karabağ'daki barışı koruma misyonuna Türkiye ve Rusya'nın katılması hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın çıkarınadır" diye konuuştu.

Aliyev'den İran'a mesaj

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi ile işgalden kurtarılan Cebrail'i ziyareti sırasında İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması Azerbaycan'da büyük tepkiye neden oldu. İranlı askerin hareketini görmezden gelen Aliyev, İran'la ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasına yönelik mesajlar verdi. Azerbaycan medyası, Dağlık Karabağ'dan İran'a açılan Hudaferin köprüsünden "Dostluk Köprüsü" diye söz eden Aliyev'in bu mesajının, "Komşu İran'a verilen çök önemli bir mesaj, genişletilmiş dostluk eli" olarak görülmesi gerektiğini belirtti. İran, Ermenistan'a Zengilan üzerinden lojistik destek sağlaması nedeniyle eleştiriliyordu.