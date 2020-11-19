'Yönetmeliğe uyulsa yanmazdı'

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Denetim eksikliğinin cami yangınında önemli rol oynadığını belirten eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç da, Vaniköy Camii'ndeki kabloların yangına en az 60 dakika dayanıklı olması gerektiğine dikkat çekti.

'Yerden olmamalı'

Tarihi ahşap yapılarda yerden ısıtma sisteminin kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç şunları söyledi: "Yangınlar tedbirle önlenir ve tedbirle söndürülür. Tarihi yapılar itfaiye ile söndürülmez. Yangın olmadan önlemler alınmalıdır. Eskiden tarihi ahşap yapılara bağlanan kablolar bez kablolardı. Bu bez kablolar kontağı hızlandırıyor. Ardından elektrik tesisatı çekiliyor. Çekildikten sonra zaman içinde aynı kabloya buzdolabı konuluyor. Sonra bulaşık makinesi konuluyor. Her geçen gün kabloların kesiti değişmemesine rağmen yeni cihazlar ve malzemeler ekleniyor. Ayrıca Vaniköy Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kullanıldığı iddiası var. Tarihi ahşap yapılarda elektrikli ısıtma çok tehlikeli, yerden ısıtma ise katliamdır. Yönetmeliklere göre, bu yapılarda kullanılan elektrik kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması lazım. Kabloların çelik boru içinden geçirilmesi, boğaz ve kasalarının yanmaz malzemeden yapılması şart. Denetimleri de ehil kişilerin yapması gerekiyor. Bu konuları tam anlamıyla bilen yok."

'Denetim sorunu var'

Elektrik Mühendisi Özcan Uğurlu, tarihi ahşap yapılarda kullanılması gereken korumalı kabloların maliyet olarak normal kablolara göre yüzde 50 daha pahalı olduğunu belirterek, "Asıl sorun denetimsizlik. Bir bütün olarak tüm elektrik tesisatlarının uygun malzemelerle doğru şekilde yapılması gerekiyor. Proje aşamasından itibaren denetimlerinin ve uygulamalarının iyi yapılması gerekiyor" diye konuştu.

'O sistemi kim onayladı?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Diyanet'in Vaniköy Camii'nde kullanılan yerden ısıtma sistemine kimin onay verdiğini açıklaması gerektiğini belirterek, İBB olarak Boğaz'daki camileri dijital olarak belgelemeye başladıklarını söyledi. Polat, "Bu yapılarda risk olabilecek her türlü teknoloji önce koruma kurullarına onaylatılmalı. İmamın cümlelerinden buradaki sistemin yerden ısıtmalı bir sistem olduğunu biliyoruz. Buradaki yerden ısıtmalı sistemi nereye onaylatmışlar? İzin alıp alınmadığını anlayamadığımız bir elektrik sisteminin 400 yıllık yapıya çekilmesiyle karşı karşıyayız. Diyanet'in imam lojmanlarını denetleyip denetlemediği de önemli" dedi.

İmamın altınları bulundu

Vaniköy Camii imamı Mustafa Coşkun, ziynet eşyalarını yangın sonrası evinde bulamadığını iddia etmişti. Polis ekipleriyle birlikte lojmanda uzun süre yapılan aramalarda Coşkun'un kaybolduğu iddia edilen altınları bulundu. -