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Glifosat'ı istinaf da reddetti

Kansere yol açtığı gerekçesiyle milyonlarca dolarlık tazminat davaları açılan tarım kimyasalı 'glifosat' için Türkiye'deki mahkemenin verdiği, ruhsat ve lisans iptali kararına Tarım ve Orman Bakanlığı ile kimyasalı üreten Monsanto şirketi itirazda bulundu.
 19 Kasım 2020 08:02
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Glifosat'ı istinaf da reddetti


Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre: İtirazı görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi ise itiraz gerekçesi olarak sunulan hususların yürütmeyi durdurmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmederek talebi reddeti. Ruhsat iptal sürecini başlatan avukatlardan Senih Özay, isitnaf kararının çitfçiyi ve tüketiciyi sevindirdiğini belirterek, firmaya Amerika'da dava açan 125 bin çiftçiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Avukatlar Senih Özay, Özge Işık ve Hazar Can Kıpçak'ın başlattığı hukuki sürecin ilk adımı glifosat içeren kimyasalların kansere neden olduğu gerekçesiyle toplatılması için bakanlığa yaptıkları başvuruydu. Bakanlığın bu dilekçeye yanıt vermemesi üzerine 3 avukat, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açarak taleplerini yinelemişti. Mahkemeye katılan bakanlık, uluslararası raporlar ışığında glifosatın kanserojen ve endokrin bozucu olmadığını belirtirken, davaya üretici Monsanto da müdahil oldu. Firma, mahkemeye sunduğu yazısında glifosat etken maddesinin genotoksik (kanserojen) olduğuna ilişkin iddianın bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Ankara 18. İdare Mahkemesi ise geçen temmuz ayında, üniversiteler ve ziraat kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler sonrası dosyayı karar bağlayarak, Türkiye'de glifosat içeren ürünlerin ruhsatının ve lisanslarının iptali talebini kabul etmişti. Karar sonrası avukatlar, glifosat içeren tarım kiysallarının yasaklanması ve toplatılması için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.
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