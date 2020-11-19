Glifosat'ı istinaf da reddetti
|19 Kasım 2020 08:02
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre: İtirazı görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi ise itiraz gerekçesi olarak sunulan hususların yürütmeyi durdurmayı gerektirecek nitelikte olmadığına hükmederek talebi reddeti. Ruhsat iptal sürecini başlatan avukatlardan Senih Özay, isitnaf kararının çitfçiyi ve tüketiciyi sevindirdiğini belirterek, firmaya Amerika'da dava açan 125 bin çiftçiyle işbirliği yapacaklarını duyurdu.
Avukatlar Senih Özay, Özge Işık ve Hazar Can Kıpçak'ın başlattığı hukuki sürecin ilk adımı glifosat içeren kimyasalların kansere neden olduğu gerekçesiyle toplatılması için bakanlığa yaptıkları başvuruydu. Bakanlığın bu dilekçeye yanıt vermemesi üzerine 3 avukat, Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde dava açarak taleplerini yinelemişti. Mahkemeye katılan bakanlık, uluslararası raporlar ışığında glifosatın kanserojen ve endokrin bozucu olmadığını belirtirken, davaya üretici Monsanto da müdahil oldu. Firma, mahkemeye sunduğu yazısında glifosat etken maddesinin genotoksik (kanserojen) olduğuna ilişkin iddianın bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu savundu.
Ankara 18. İdare Mahkemesi ise geçen temmuz ayında, üniversiteler ve ziraat
kuruluşlarının yaptığı değerlendirmeler sonrası dosyayı karar bağlayarak, Türkiye'de
glifosat içeren ürünlerin ruhsatının ve lisanslarının iptali talebini kabul
etmişti. Karar sonrası avukatlar, glifosat içeren tarım kiysallarının yasaklanması
ve toplatılması için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemşire annenin evladı için verdiği hukuk mücadelesinde sevindiren karar
08 Kasım 2020 12:11
|Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın avukatına tazminat ödeyecek
27 Ekim 2020 14:03
|Covid-19 sürecinde kiracı/mal sahibine ilişkin önemli karar
14 Ekim 2020 11:06
|Mahkemeden salgın döneminde 'kira' kararı: Yarıya düşüldü
09 Ekim 2020 15:34
|İstinaf, Ceren Damar'ın katiline verilen cezayı onadı
05 Ekim 2020 21:29
|Deneme süresi sonunda istifa eden astsubay ne kadar tazminat öder?
14 Eylül 2020 00:03
|Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
23 Ağustos 2020 13:29
|İstinaf, bebeğini çöpe atan anne ve anneanneye verilen cezayı yerinde buldu
09 Ağustos 2020 10:14
|Ceren'in katilinin istinaf başvurusu reddedildi
09 Temmuz 2020 15:09
|İstinaf mahkemesi, 28 Şubat davası hükmünü hukuka uygun buldu
23 Haziran 2020 18:00