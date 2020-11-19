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Vatandaşın kafası karışık

Yeni tip koronavirüs salgını tablosunun ağırlaşmasıyla alınan önlemler, sokağa yeterince yansımıyor. İstanbul'da kademeli mesaiye rağmen yine toplu ulaşım araçları tıka basa dolu sefer yapıyor, sigara yasağına çoğu kişi uymuyor.
 19 Kasım 2020 08:04
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Vatandaşın kafası karışık

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Cuma gününden uygulanmaya başlanacak yeni tedbirler konusunda da kafalar karışık. Virüs kadar işsiz kalmaktan da korktuğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmak zorunda oldukları için kimi zaman koronavirüsü ikinci plana attıklarını söylüyor. Bugüne kadar alınan tedbirlerin bazıları ise uygulamaya geçmiyor. Yaşadıkları sıkıntıları Milliyet'e anlattılar....

'Biz gece zaten evdeyiz'

Çay ocağı işletmecisi İlhan Kaya (28): İş yerimde tüm önlemleri aldım. Hijyen kurallarını yerine getirerek tüm malzemeleri temizliyorum. Fakat Sultanbeyli'den Kartal'a iş yerime minibüs ile geldiğim için koronavirüse karşı savunmasız görüyorum kendimi. Sokağa çıkma yasağının sadece hafta sonu gece olmasının virüsün hızını durduracağını da sanmıyorum. Çünkü zaten gece hayatı sadece gelir seviyesi yüksek insanların ulaşabildiği bir amaç. Biz o saatlerde evde olduğumuz için yasağın etkisini hissetmeyeceğiz. Yasakların ilan edilmesinde geç kalındığını ve yetersiz kalındığını düşünüyorum. Yeni devraldığım işyerinin giderlerini karşılamak için çalışmak zorunda olduğum için işe mutlaka geleceğim.

'Kredilerimiz var'

Spor mağazası işletmecisi Serkan Albayrak (38): Ben de korona geçirdim ve 20 gün sonra işime dönmek zorunda kaldım. Altını ekonomik önlemlerle dolduramadığınız hiçbir önlem sokağa çıkmayı cazip hale getirmez. Ödememiz gereken krediler ve vergiler var. Personelimizin de işe gelmesi gerekiyor. Hafta sonu yasaklarının bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani iş veren olarak maddi alt yapısı oluşturulmayan yasakların vatandaş için çekici olmayacağını görüyorum. Zaten dışarıdan yemek yemeyen biri bu kısıtlamaların yeterli olmayacağını düşünüyorum.

'Çalışana yasak yok'

Şirket çalışanı Vildan Elmaskaya(31): Bir çalışan olarak bize yasak gelmediğini görüyorum. Zaten mümkün olduğunca çalışmak ve para kazanmak isterim. Eşim virüs nedeniyle işini kaybetti ve yeni bir başlangıç yapmamız için sadece benim maaşıma kaldık. İşe minibüsle geldiğim için toplu taşımalarda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirteyim. Minibüslerde kurallara uyulmadığını görüyorum ve tedirgin oluyorum. Hafta sonu uygulanan yasağı da anlayamadım. 5 kişilik bir ailede farklı yaş gruplarından insanlar olduğunu var sayarsak, kimin hangi saate çıkabileceğini kimin birlikte çıkabileceğini anlamak zor oldu. Sigorta primlerimizin yarım yatması
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