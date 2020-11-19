İstanbul 'en pahalı' 100 kent arasında
İngiltere merkezli Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yayınladığı yıllık raporda dünyanın en pahalı 3 şehri sırasıyla Fransa'nın başkenti Paris, Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong ve İsviçre'nin Zürih kenti olurken İstanbul ilk 100'e girdi
|19 Kasım 2020 08:06
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İngiltere merkezli Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yayınladığı yıllık raporda dünyanın en pahalı 3 şehri sırasıyla Fransa'nın başkenti Paris, Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong ve İsviçre'nin Zürih kenti olurken İstanbul ilk 100'e girdi.
Önceki yılın listesine kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent olan İstanbul, 24 sıra birden yükselerek dünyanın en pahalı 96'ncı kenti oldu.
133 kentin yer aldığı listede bu yıl son sırada ve en ucuz kent ise Suriye'nin başkenti Şam oldu.
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