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TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, dört komisyon üyesinin koronovirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, toplantıları "Zoom" üzerinden yapmak için harekete geçti. Uncular, bu yöndeki önerisini Meclis yönetimine iletti.
 19 Kasım 2020 08:12
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TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Uncuoğlu, komisyon üyeleri Hayrettin Nuhoğlu, Muazzez Orhan Işık, Selahattin Minsolmaz ve Ahmet Çakır'ın Kovid-19'a yakalandıklarını ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Komisyon çalışmalarını kimsenin sağlığını tehlikeye atmadan sürdürebilmek için bir ilke imza atarak "Zoom" üzerinden toplantı yapmayı planladığını belirten Uncuoğlu, şunları söyledi:

"Pandemi şartlarında daha fazla katılımcının tecrübe ve görüşlerinden daha sıhhatli bir şekilde yararlanmak üzere ilk defa Meclis Başkanlık Divanı'na katılımcılarımızın 'Zoom' üzerinden katılıp toplantımızın icra edilebilmesi. Bugüne kadar uygulanmamış. Görüşme devam ediyor. İnşallah böylece daha fazla katılımcının görüşlerinden hepimizin de daha rahat olacağı bir formatta faydalanma imkanımız olur."

50 kişi dinlenecek

Komisyona davet edilecek isimlere yönelik bir çalışma yapıldığını ve 50 kişinin ilk planda dinlenileceğini belirten Uncuoğlu, gelecek hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, AFAD Başkanı Doktor Mehmet Güllüoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün dinleneceğini açıkladı. Uncuoğlu, daha sonra Kızılay, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Ali Koçyiğit'i, ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'nu çağıracaklarını bildirdi.
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