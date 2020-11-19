BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üç tebliği yürürlükten kaldırdı.
|19 Kasım 2020 08:24
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BDDK'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ, Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ve Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
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