1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?

Kovid-19 salgını için yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlarla yeni tedbirler yarın (20 Kasım) saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
 19 Kasım 2020 08:26
+Aa- Yazdır
Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?


Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'in haberine göre: Bu kapsamda AVM, market, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arası hizmet verirken, restoran, lokanta, kafeler 10.00 - 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'gel - al' hizmeti sunabilecek.

Sinema salonları 31 Aralık'a kadar, kahvehane, kıraathane, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

415 sektör

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de 2 milyonu aşkın esnaf olduğunu ve hepsinin birbirine bağlı iş yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de paket servisten yararlanan tüketicinin çok az olduğunu söyleyen Palandöken, "Alınan kararlar 415 sektörü ilgilendiriyor. Esnaf açısından zor bir dönem. Bu pandemi süreci, evet kabul ediyoruz. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğal gaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı" dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise, "Saat aralığı bir miktar girişleri azaltır ama vatandaşlar AVM'lerin birçok yere göre daha hijyenik olduğunu gördü. Açık kalacağız, restoranlar paket servise dönecek" dedi.

Paket serviste altyapı şart

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektörde yer alan 100 bin civarında işletmenin sadece imkanı olanların gel-al ve paket servisi yapacaklarını kaydetti.

Sektörün yüzde 85'e yakın kısmının hiç iş yapamayacağını belirten Demirer, "Kalan yüzde 15'i ise gel-al ve paket servis ile normal cirolarının ancak yüzde 3-5'ini yapabilecekler. Paket servis aslında ayrı bir dükkan açmaktan farksızdır. Paket serviste yayılmayı bu hizmeti sağlayan aracı firmalar ile gerçekleştirmek en süratli yoldur" ifadelerini kullandı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, içerik sorunu nedeniyle kapanma talep ettiklerini söyledi. Salonlarda tüm hijyen önlemlerini aldıklarını aktaran Genç, "Hollywood gösterim tarihlerini bölgesel olarak belirliyor. Avrupa'da sinemalar kapanınca filmlerin gösterimi ertelendi. Yerli yapımcılar setleri durdurdu" dedi.

Berberde HES var

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, kararları makul karşıladıklarını söyledi. 1-2 saat erken kapatacaklarını belirten Akyüz, "Birçok salonda girişlerde HES kodu uygulaması başlattık. Randevu sistemiyle gereken hizmeti vereceğiz" dedi.

Paket servis %30

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, işletmelerin ayakta kalması için paket servis ve dijitale ağırlık vermeleri gerektiğini kaydetti. Yüzde 70 iş kaybı beklediklerini açıklayan Bingöl, "140 milyar TL'lik işlem hacmimiz var. Üyelerimizin yüzde 30'u paket servis yapıyor. Bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

UÇUŞLAR SÜRECEK

Tüm havayolları yolcularını güvenli seyahat standartlarıyla ağırlamaya devam edecek. Hafta sonları sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatler için uçuşu olan yolcular, uçuş belgelerini ibraz ederek havalimanına ulaşım sağlayabilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı
19 Kasım 2020 08:24		 TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak
19 Kasım 2020 08:12
Yurt dışında görevli imamlara 'dil şartı'
19 Kasım 2020 08:09		 Aşının parasını devlet ödeyecek
19 Kasım 2020 08:05
IBAN'sız para transfer dönemi başladı
19 Kasım 2020 07:30		 'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek
19 Kasım 2020 07:25
Korona partisi! Kaçmaya çalışırken merdivenden düştüler
19 Kasım 2020 05:06		 Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
19 Kasım 2020 00:03
Mamak Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor
18 Kasım 2020 23:06		 Derste maskesini burun altına indiren öğretmene ceza
18 Kasım 2020 21:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:12 - PKK elebaşından son dakika 'Ermenistan' itirafı09:03 - Maganda kabusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti09:01 - Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu09:00 - PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı08:59 - Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?08:55 - Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
08:54 - Apple yavaşlayan iPhone'lar için para ödeyecek08:52 - Ayağı otomatik kapıda kırıldı, hastane engelli vatandaşı suçladı08:45 - Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti08:34 - Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı08:26 - Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?08:24 - BDDK üç tebliği yürürlükten kaldırdı
08:19 - Ankara ve Malatya'da çocuklar dehşet saçtı! 'Gerçek-sanal birbirine karışıyor'08:15 - Özdağ'ın tanık beyanı Altaylı'nın dosyasında08:12 - TBMM Deprem Komisyonu 'zoom'da toplanacak08:09 - Yurt dışında görevli imamlara 'dil şartı'08:07 - Şüphelilerin cinsel saldırıdan kaydı çıktı
08:06 - İstanbul 'en pahalı' 100 kent arasında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
AYM'yi ikiye bölen karar
500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!
'Kademeli kısıtlama' aşamasına geçiyoruz: İki haftada bir yeni tedbirler gelecek
Kürtler, Cumhur İttifakı'na destek verecek yeni bir parti kuracak iddiası
ABD'de bir ilk: Derya, Başkan'ı seçecek heyette
18 saatlik kayıt var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rızık 1
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
unutulacak dünler 2
Memurlar.Net Mobil Uygulama 6
Çek 1
Selçuk erdem karikatürleri 1
factoring 1
Bunlar okullarda öğretmiyorlar 3
esnaf yalanları 3
depresyon 1
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam