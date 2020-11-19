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Adana'da genç bir kız 11'inci kattan atlayarak intihar etti
Adana'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi G. (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti
|19 Kasım 2020 08:45
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Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi.
BİR ANDA ATLADI
Ailesiyle birlikte kalan İzgi G. oturdukları 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin penceresinden atladı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu 112 Acil Sağlık ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ezgi G.'nin öldüğü belirlendi.
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