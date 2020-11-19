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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün14.00'te açıklanacak. Yabancı kuruluşlar, ekonomistler faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı olası değişikliğin yanında faiz oranlarında sadeleştirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
 19 Kasım 2020 08:59
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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

TCMB, Naci Ağbal başkanlığında bugün Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapacak, karar bugün 14.00'te açıklanacak.

Döviz kurları da kredi faizleri de Merkez Bankası'nın faiz kararından etkilenecek.

Barclays, Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi kurumlar 475 baz puanlık faiz artışı beklerken, Türk Lirası krediler ve iç talep büyümesinde normalleşme olduğunu belirten Morgan Stanley 150 baz puanlık artışın yeterli olacağını belirtti.

Öte yandan Reuters'ın anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltmesi bekleniyor.

Katılımcılar TCMB'nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseleceğini tahmin ettiler. Bu durum hali hazırda gecelik faizlerin yüzde 14.75, ağırlıklı ortalama fonlama faizinin de yüzde 14.64 olduğu göz önüne alındığında pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de piyasalar 19 Kasım'daki kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlar.

Ekonomistler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.

MERKEZ SADELEŞMEYE GİDECEK Mİ?

Merkez Bankası ekim ayındaki toplantısında politika faizini sabit bırakırken, faiz üst koridorunda 150 baz puan olan aralığı 300 baz puana çıkarmıştı. Böylece Geç Likidite Penceresi'ndeki (GLP) fonlama faizi yüzde 14,75'e yükseltmiş oldu.

Politika faizi ile GLP arasındaki farkın açılmasını analistler "üzeri örtülü faiz artışı" olarak yorumlamıştı.

Dolar/TL faiz kararının ardından 6 Kasım'da yeni tarihi zirvesi olan 8.58'e yükseldikten sonra ekonomi yönetiminin değişmesi ile politikaların da değişeceği beklentisi ile 7.6'lı seviyelere kadar gerilemişti. TL, salı günü ise 7.80 seviyesine kadar yükseldi.

Kararın ardından bir dizi sıkılaştırma adımının gelmesiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yükselişini sürdürürek 13 Kasım itibariyle yüzde 14,56 seviyesine kadar yükseldi.

Piyasa tarafından Merkez Bankası'nın politika faizinde yapacağı olası değişikliğin yanında faiz oranlarında sadeleştirme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Merkez Bankası son dönemde piyasaları gösterge faizden değil geç likidite penceresinden fonluyordu.

Merkez Bankasının politika faizi dışında farklı alanlarda farklı faiz seviyelerinden fonlama yapması piyasa uzmanları tarafından eleştirilere neden oluyordu.

TCMB başkanlığına Murat Uysal'ın yerine, AKP'nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine ise Lütfi Elvan atanmıştı.
NTV
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