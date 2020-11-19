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Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu

Sözcü Gazetesi'nin yeni sahibi İsviçre'de kurulan bir şirket oldu.
 19 Kasım 2020 09:01
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Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu

Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin merkezinin ise İsviçre'ye taşındığı ortaya çıktı.

Medyakoridoru'nun haberine göre Sözcü'nün, yani Estetik Yayıncılık'ın tek sahibi haline gelen Beme Media A.G'nin yönetim kurulu başkanı Boyd Zachery Brannon olurken, Akbay ise yönetim kurulu üyesi oldu.

Şirket, daha önce farklı bir isme sahip iken yeni adı Beme Media olarak belirlendi. Şirketin İsviçre ticaret kurumu kayıtlarındaki adresi de Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer aldı.
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