PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
|19 Kasım 2020 09:00
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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) bugün Türkiye'de satışa sunuldu.
PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Firma, PS5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.
PLAYSTATION 5'İN YURTDIŞI FİYATI NE KADAR?
Geçtiğimiz haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.
PLAYSTATİON 5'TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?
Sony geçtiğimiz haftalarda platfrormda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...
Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar) - 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA
Project Athena (Square Enix) - TBA
Stray (Annapurna Interactive) - 2021
Returnal (Housemarque) - TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA
Little Devil Inside - TBA
NBA 2K21 (2K) - Fall 2020
BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020
Destruction Allstars (Lucid) - TBA
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA
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