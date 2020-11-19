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PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Üretici firma Sony, PlayStation 5'i (PS5) Türkiye'de satışa çıktı. İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı..
 19 Kasım 2020 09:00
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PlayStation 5 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) bugün Türkiye'de satışa sunuldu.

PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Firma, PS5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

PLAYSTATION 5'İN YURTDIŞI FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 Digital Edition 399,99 dolar/euro, PlayStation 5: ise 499,99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

PLAYSTATİON 5'TE HANGİ OYUNLAR YER ALACAK?

Sony geçtiğimiz haftalarda platfrormda yer alacak oyunları da açıklamıştı. İşte PS5'te yer alacak oyunlar...

Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar) - 2021

Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA

Project Athena (Square Enix) - TBA

Stray (Annapurna Interactive) - 2021

Returnal (Housemarque) - TBA

Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA

Little Devil Inside - TBA

NBA 2K21 (2K) - Fall 2020

BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020

Destruction Allstars (Lucid) - TBA

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA
NTV
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