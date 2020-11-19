PKK elebaşından 'Ermenistan' itirafı
|19 Kasım 2020 09:12
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Ermenistan PKK işbirliğinde son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan terörist Layika Gültekin, saklandığı ininden Ermenistan itirafında bulundu. PKK'nın kadın yapılanması YJA Star'ın sözde ana karargah sorumlularından Beritan Dersim kod adlı elebaşından son dakika itirafları geldi. İşte ayrıntılar;
Layika Gültekin, "Bizim için bitti diyorlar, PKK bitmedi ki, Karabağ'a kadar gidip Ermenileri özgürleştiriyoruz. Ermeni halkı ne zaman isterse gidip saflarında yer alırız" dedi. Gültekin, örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt yönetiminin kendilerine yönelik kuşatma harekatı başlattığını belirtirken, dar bir alana hapsedildikleri ve olası harekat nedeniyle Haftanin ve Metina'daki köylerin de boşalmasıyla yaşadıkları paniği itiraf etti.
HALK DESTEK VERMİYOR
Hakkari Çukurca karşısındaki Metina, Şırnak Uludere karşısındaki Haftanin bölgesindeki Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı köylerdeki halkın, olası bir harekat nedeniyle köylerini boşaltarak Duhok, Zaho, Amediye, Kanimasi gibi yerleşimlere taşınmaları teröristleri iyiden iyiye çılgına çevirdi. Bölgedeki varlıklarının halkın can güvenliğini tehdit ettiğini gizleyen Gültekin, "Eğer Metina ve Haftanin'de halk tedbirini almış olsaydı köylerini boşaltmak zorunda kalmazlardı. Her son dakika operasyonu öncesi topraklarını bırakıp gitmesinler. Oyuna gelip evlerinizi bırakmayın" çağrısında bulundu.
TERÖRİSTLER PANİK İÇİNDE
Kuzey Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Amediye kırsalındaki Gara Dağı, Zap Vadisi, sınır hattındaki Haftanin ve Metina'da son bir ay içerisinde 17 köy ve mezrada terör örgütü PKK'nın işgalinden dolayı can güvenlikleri nedeniyle köylerini terk etti.
Irak Bölgesel Kürt yönetimi ise kendi sorumluluklarında olan köy ve mezraların bulunduğu yerlere binlerce peşmerge gücü gönderip kalıcı karakol ve üs bölgeleri kurdu. Teröristlere yönelik kapsamlı bir harekat hazırlığı içerisinde olması da ağır darbe yiyen PKK elebaşlarını panikletti.
Özgür Cebe
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