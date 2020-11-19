1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi tartışma konusu oldu. Ahmet Hakan, Babacan'ı samimi olmamakla eleştirip, Babacan işte budur dedi.
 19 Kasım 2020 09:14
+Aa- Yazdır
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasına ilişkin yaptığı açıklamalar yankı uyandırdı. Kendisine "Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?" diye sorulduğunda verdiği yanıt polemik konusu oldu.

Babacan, "Ben davacı değildim, şikayetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı." diye yanıt verdi.

"Babacan 'O zaman işime gelmedi koltuk tatlıydı' deseydi" alkışlıyor olacaktım"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Ali Babacan işte budur bundan ibarettir" başlıklı köşesinde Babacan'ın Gezi davasıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bugünlerde "demokrat" ve "özgürlükçü" takılan Babacan'ın o yıllarda farklı tavır sergilediğine dikkat çeken Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetinin bir bakanı olarak...

Ekranlara çıkarak...

Savcılara...

"Ben mağdur değilim, ben müşteki değilim, ben davacı değilim. Benim adımı buraya yazan savcılara sesleniyorum: Silin benim adımı" diye seslenmedin ki?

Neydi seni tutan?

Neydi seni böyle mertçe bir tutum almaktan alıkoyan?

Neydi seni hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya iten?

Size bir şey söyleyeyim mi:

Eğer Ali Babacan...

Bugün kendisini sütten çıkmış bir ak kaşık gibi göstermeseydi.

Ve çıkıp delikanlıca...

"O zaman korktum... O zaman işime gelmedi... O zaman aklım başımda değildi... O zaman koltuk tatlıydı... O zaman Gezi olaylarını dış güçlerin oyunu gibi görüyordum... O zaman bırakın 'Konuş Türkiye' demeyi, 'Konuş Ali Babacan' demeye bile cesaretim yoktu... Şimdi aklım başıma geldi..." deseydi...

Şu anda avuçlarım patlarcasına Ali Babacan'ı alkışlıyor olacaktım.

Ama Ali Babacan, asla böyle bir tavır koymaz, koyamaz.

Çünkü ontolojik olarak böyle biri değildir."

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
42 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü
19 Kasım 2020 10:52		 Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu
19 Kasım 2020 09:01
Mehmetçik 'kapsamlı görev alabilir' iddiası
19 Kasım 2020 07:59		 ABD'de bir ilk: Derya, Başkan'ı seçecek heyette
19 Kasım 2020 07:35
Kürtler, Cumhur İttifakı'na destek verecek yeni bir parti kuracak iddiası
19 Kasım 2020 06:50		 18 saatlik kayıt var
19 Kasım 2020 06:40
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
19 Kasım 2020 00:27		 19 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Kasım 2020 00:00
Anket şirketinin başkanından dikkat çeken 'parlamenter sistem' iddiası
18 Kasım 2020 22:04		 Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi10:57 - Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada10:55 - AK Parti'li Karaaslan'dan bacakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili açıklama10:53 - Gram altın 461 lira seviyelerinde10:52 - Milli Savunma Bakanı Akar, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile görüştü10:50 - Belediye başkanının makam odasından hırsızlık yapmıştı, tutuklandı
10:50 - Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Alarm seviyesine geçilecek!10:49 - Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında10:49 - Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü 3 yaralı10:48 - Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik10:44 - Kayak eldiveni alırken nelere dikkat etmelisiniz?10:34 - Sağlık harcamaları 2019'da 200 milyar lirayı geçti
10:30 - Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması10:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi10:25 - Vergisini düzenli ödeyene 5 puan indirim10:20 - 2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek10:18 - 'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
10:10 - Ankara-İzmir arası demiryolu 3 buçuk saate düşüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye Bakanı'ndan '3600 ek gösterge' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı, yeni yazışma yönetmeliğine göre idarelerin yapması gerekenleri duyurdu!
2 hafta sonra düşüş olmazsa, sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyecek
Ahmet Hakan: Ali Babacan işte budur, bundan ibarettir
İftiraya uğrayan 278 bin kişi lekeden kurtuldu
Bakan Koca ilk kez vurguladı: Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid
AYM'yi ikiye bölen karar
Sözcü'nün yeni sahibi belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
'Faizsiz eve' devlet güvencesi geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrıştırmak 1
Ayni yardım 1
Belki salgın bizdik 1
benzine indirim 1
Artan oranlılık 1
Boyanın rengi kuruyunca nasıl olur 1
esnaf yalanları 3
yalan makinesi 4
bilgi ekonomisi 1
23.11.2020 galatasaray vs kayserispor maçı 2
SON İLANLAR
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 Alacak
Muğla Ula Belediyesi 8 İşçi Alacak
Muğla Muttaş Kent Hizmetleri 3 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam