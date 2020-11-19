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Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı bölgelerimizde karantina uygulaması başlatıldı.
 19 Kasım 2020 10:57
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Karantina haberleri gelmeye başladı: 3 yerleşim yeri karantinada

DENİZLİ

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.

Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.

Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin yardımcı olacağı bildirildi.

ARDAHAN

Öte yandan Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 257 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 257 ev karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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