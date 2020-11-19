FETÖ okullarına 51 milyon 900 lira para gönderen 28 şüpheli yakalandı
|19 Kasım 2020 09:21
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişiden 28'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte himmet, burs ve zekat adı altında finansal destek sağladıkları belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Zanlıların, geçmiş dönemde topladıkları 51 milyon 900 bin lirayı, FETÖ'ye bağlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlara aktardıkları ve bu kurumlar üzerinden örgütün Gabon yapılanmasını finanse ettikleri iddia edildi.
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