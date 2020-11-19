Motorinde 2 kuruş indirim bekleniyor
Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.
|19 Kasım 2020 09:23
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Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.
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