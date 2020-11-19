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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 56 milyon 564 bini aştı.
 19 Kasım 2020 09:26
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 354 bin 821 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 56 milyon 564 bin 475'e çıkarken, virüs saptanan 39 milyon 352 bin 858 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 856 bin 796 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 873 bin 727 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 256 bin 821 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 958 bin 483), Brezilya (5 milyon 947 bin 403), Fransa (2 milyon 65 bin 138), Rusya (1 milyon 991 bin 998), İspanya (1 milyon 542 bin 467), İngiltere (1 milyon 430 bin 341), Arjantin (1 milyon 339 bin 337), İtalya (1 milyon 272 bin 352), Kolombiya (1 milyon 218 bin 3), Meksika (1 milyon 15 bin 71), Peru (941 bin 951), Almanya (854 bin 533), İran (801 bin 894), Polonya (772 bin 823), Güney Afrika (757 bin 144), Ukrayna (570 bin 153), Belçika (545 bin 787), Şili (534 bin 558), ve Irak (526 bin 852)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (167 bin 497), Hindistan (131 bin 618), Meksika (99 bin 528), İngiltere (53 bin 274), İtalya (47 bin 217), Fransa (46 bin 698), İran (42 bin 941), İspanya (42 bin 39), Arjantin (36 bin 347), Peru (35 bin 402), Kolombiya (34 bin 563), Rusya (34 bin 387), Güney Afrika (20 bin 556), Endonezya (15 bin 503), Belçika (15 bin 25), Şili (14 bin 897), Almanya (13 bin 492), Ekvador (13 bin 52), Türkiye (11 bin 820), Irak (11 bin 795), Polonya (11 bin 451), Kanada (11 bin 186) ve Ukrayna (10 bin 112)."
Anadolu Ajansı
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