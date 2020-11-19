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Güreş camiasının önemli ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti.
 19 Kasım 2020 09:29
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Güreş camiasının önemli ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı. Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti. Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, Reşit Karabacak'ın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak'ın Türk güreşine verdiği hizmetlerin her zaman hatırlanacağını kaydeden Kasapoğlu, Karabacak'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
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