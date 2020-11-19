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Faiz kararı öncesi döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Kasım 2020 09:49
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Faiz kararı öncesi döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,71507,7160
Avro9,15109,1520
Sterlin10,180010,2310
ANKARA
ABD Doları7,68507,7350
Avro9,11009,1700
Sterlin10,120010,3200
Anadolu Ajansı
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