Balıkesir'de kamyon tıra çarptı: 1 ölü
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|19 Kasım 2020 09:51
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Güvendiren idaresindeki 16 AIV 258 plakalı kamyon, Balıkesir-Manisa yolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
Tır sürücüsü kaçarken, araçta sıkışan Güvendiren kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Güvendiren'in cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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