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TUS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, TUS başvuru kılavuzunu internet sitesinde yayımladı.
 19 Kasım 2020 10:00
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TUS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu:

DUYURU

(19 Kasım 2020)

2020-TUS 2. Dönem: Tercihlerinin Alınması

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemi, 26 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu
Kontenjanlar Tablosu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

TABLOLAR

Tablo-2
Tablo-3
Tablo-4
Memurlar.Net
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